L'Inter supera di slancio l'ostacolo Rapid Vienna e si qualifica agli ottavi di finale in Europa League. Oggi alle ore 13 c'è il sorteggio, ma i nerazzurri pensano già alle due impegnative trasferte di campionato domenica sera a Firenze e venerdì di settimana prossima a Cagliari. La partita di ieri a San Siro ha dato indicazioni positive a Spalletti sullo stato psico-fisico della squadra, in netta ripresa, anche se bisogna considerare anche il livello (basso) degli avversari.



Così le note più curiose sono arrivate dai tifosi nerazzurri, sempre maestro di sfottò e auto-ironia. L'eroe del giorno è Ranocchia, il cui gol è stato paragonato sui social a quello segnato da Zidane nella finale di Champions League 2002. Restando in tema di coppa dalle grandi orecchie, ovviamente non è passato inosservata la rete del futuro interista Godin contro la Juventus. Allo stadio si sono viste le prime maglie nerazzurre con il nome del difensore uruguaiano e il numero 2(-0). E Icardi? Fischiato e non solo. Qualcuno ha cancellato il suo nome sulla maglia, sostituendolo con Godin o addirittura con Maxi Lopez... Vedere per credere nella GALLERY.