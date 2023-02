Se calci l’aria, il piede non vibra, come invece fa quello di Galeno. Su #Darmian, a mio parere, è rigore. #Inter



Immagini da YouTube Sky. https://t.co/EFaEzNB2Bx pic.twitter.com/bu9ERIiDDW — Pasquale Guarro (@GuarroPas) February 23, 2023

La serata di mercoledì lascia ai tifosi interisti diversi momenti da ricordare. A partire dalla cornice, lo spettacolo dei 75mila del Meazza e una coreografia tutta nerazzurra con tanto di citazione di William Shakespeare nello striscione in Curva Nord: "Amore è un faro fisso che sovrasta la tempesta". Poi in campo il pubblico apprezza le- Quest'ultimo si rende protagonista anche di un episodio da moviola al 39' del primo tempo, quando resta a terra dopo unL'azione incriminata non è subito chiarissima, ma i commenti in tempo reale di due opinionisti su Amazon Prime Video sono entrambi sbagliati., che prima sentenzia ("Darmian prende la palla, l'avversario no e poi gli colpisce il piede, per me è rigore") e poi fa retromarcia nell'intervallo: "Se gli avesse preso la gamba sarebbe stato solare, invece gli tocca lo scarpino, quindi è un rigore al 60% e per l'Uefa non è da Var". Per la serie:- Sarebbe sin troppo facile ricordare il r(all'ultima partita della sua carriera). Una polemica inutile come quella fatta sui social da alcuni tifosi juventini, che condannano il gesto di disapprovazione di- Restando in tema di polemiche senza motivo, chiudiamo con le dichiarazioni dell'Invece l'attaccante argentino ha superato l'esame Pepe e sarà regolarmente in campo martedì 14 marzo all'Estádio do Dragão. Dove inveceGiusto per ricordare a tutti che ci sono altre cose molto più importanti del calcio.