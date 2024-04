Intermania: Mkhitaryan, che salvataggio! È il più vincente: la classifica

Grazie alla vittoria per 2-1 in rimonta nel posticipo sul campo dell'Udinese, i nerazzurri mantengono 14 punti di vantaggio sul Milan. A 7 giornate dalla fine della Serie A, a capitan Lautaro e compagniNel caso in cui i rossoneri non dovessero battere il Sassuolo in trasferta, ai nerazzurri basterebbero 4 punti nelle prossime due gare.L'allenatore dell'Inter applaude il neo-entrato Davide Frattesi (autore del gol-vittoria al 95° ribadendo in rete la respinta del portiere e del palo sul tiro di Lautaro arrivato dopo una serie di 14 passaggi in 43 secondi tra Barella, Pavard, Darmian, Sanchez, Buchanan e Arnautovic di tacco), ma anche chi è uscito per fargli posto, Henrikhtre minuti prima di lasciare il campo. Un'azione difensiva che dimostra tutta la voglia di vincere e la fame delgià messi in bacheca.

NELLA GALLERY LA CLASSIFICA DEI CALCIATORI DELL'INTER PER TITOLI VINTI