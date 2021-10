Ci risiamo.. In un'intervista al Financial Times, il presidente della Fiorentina ha accusato i campioni d'Italia di aver violato le regole sull'indice di liquidità, vincendo così un LEGGI QUI ).Siccome non è la prima volta, sarebbe anche ora di finirla in un modo o nell'altro. Commisso ha la possibilità di far valere la propria tesi:Intanto è terminata la sosta per le nazionali e la squadra nerazzurra si gioca una fetta importante della stagione:in campionato. Simone Inzaghi torna all'Olimpico contro MaurizioMentre in Inghilterra il suo collega tedesco Jurgen. L'allenatore del Liverpool dice che "i soldi non possono comprare tutto", ma forse la sua è più una speranza che una convinzione.Spesso i tifosi accusano i calciatori di essere mercenari che pensano soltanto al denaro. Anche se, a loro volta, tanti tifosi sarebbero disposti a tapparsi occhi, bocca, naso e orecchie pur di avere al comando del proprio club una proprietà ricchissima e piena di soldi, puliti o sporchi che siano. Infatti oggiCome data si parla di mercoledì 22 dicembre, quando è in programma il turno infrasettimanale prima della sosta natalizia. Al momentodovuto all'abbandono dell'emittente qatariota BeInSports, da tempo in contrasto coi vicini sauditi per ripetuti episodi di pirateria televisiva. Insomma, tanto per cambiare, è tutta una questione di soldi.