. Young lo trattiene spingendolo leggermente indietro, invece il colombiano cade in avanti...Il fastidio non è tanto per una decisione che comunque ci può stare, ma per l'atteggiamento tenuto per tutta la partita da, che sbaglia un gol fatto e serve un bell'assist a Darmian, perdendo una quantità infinita di palloni.Per l'attaccante e l'esterno sinistro aumentano i rimpianti per i due scambi saltati sul mercato con la Roma: l'anno scorso quello tra(poi finito al Napoli), quest'anno quello tra. Purtroppo in attacco (senza lodell'Inter) non ci sono alternative, invece sulla fascia sinistra