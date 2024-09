Intermania, Dimarco da cantante ad allenatore: sfida con Theo Hernandez anche sul mercato

Redazione Calciomercato

"Chi ama l'Inter lo sa, c'è solo un modo per ripartire. Vincere e rialzarsi! Dare tutto e anche di più per questa maglia".Una settimana dopo la cocente delusione nel derby, perso nonostante il suo gol del momentaneo pareggio, l'esterno sinistro nerazzurro sfodera l'ennesima prestazione da incorniciare., arrivato (tanto per cambiare) con un piede mancino sempre più preciso e determinante in fase di assist., con tanto di esultanza. Poi, sostituito al 65' da Carlos Augusto,. Chissà se, dopo il calcio giocato, avrà una carriera brillante anche da tecnico. Di certo non farà ilNord dopo i trionfi nei derby di Supercoppa italiana in Arabia Saudita e in semifinale di Champions League a San Siro.

- Tornando a temi più seri,, ma entrambi si stanno dimostrando degni eredi dei mostri sacri che hanno scritto la storia di Inter e Milan con la maglia numero 3 sulle spalle.- Oggi Theo e Dimas rappresentano il meglio nel loro ruolo a livello internazionale. Non a caso un grandissimo club come, soldi che hanno dimostrato di valere guadagnandoseli sul campo., che ha rinnovato l'ultima volta a febbraio 2022 e ora deve rinegoziare una nuova intesa a cifre ancora più elevate. Come le vette di qualità raggiunte dai, il tempo è ancora dalla loro parte.