Diciassette anni e non sentirli. Il 2006 è lontano, ma Calciopoli torna d'attualità. Merito della chiavetta USB di Luciano Moggi, di cui Calciomercato.com ha fornito ampia documentazione in questi giorni, consegnata anche a Report. Ieri sera su Rai 3 è stato dato risalto pure a dei colloqui già emersi nel 2010, quando l'avvocato di Moggi definì "la madre di tutte le intercettazioni" una telefonata in cui Paolo Bergamo illustrava a Giacinto Facchetti una griglia per il sorteggio in vista di Inter-Juve del 28 novembre 2004. Secondo il perito, la frase incriminata ("Metti dentro Collina") fu pronunciata dal designatore arbitrale e non dal dirigente nerazzurro. Tra l'altro Collina era il miglior arbitro del mondo, una garanzia di imparzialità.







Quella partita fu diretta da Rodomonti, che nel 1998 non vide il gol di Bianconi in Empoli-Juventus 0-1 una settimana prima dello scontro diretto per lo scudetto Juve-Inter (1-0) col fallo da rigore di Iuliano su Ronaldo non fischiato da Ceccarini. A San Siro finì 2-2 e Report evidenzia solo un presunto errore arbitrale: l'ammonizione (e non espulsione) di Toldo per il fallo da rigore (poi trasformato da Ibrahimovic per il momentaneo 0-2) commesso su Zalayeta, che prima aveva sbloccato il risultato deviando fortunatamente in rete un tiro di Nedved. Nessuna traccia degli altri episodi dubbi, tutti a favore della Juventus: nel primo tempo un retropassaggio di Zebina a Buffon, che prende il pallone in mano; nella ripresa, dopo il gol di Vieri e prima di quello di Adriano, un intervento scomposto di Thuram che frana in area di rigore su Adriano, autore del fallo per Rodomonti...







La gara di ritorno a Torino venne diretta da De Santis, poi intercettato al telefono con Bergamo: "Paolo, l'importante è che questa è andata bene, sennò sai che casino che succedeva". L'Inter vinse 1-0 con gol di Cruz, ma l'arbitro sorvolò su due colpi proibiti di Ibrahimovic: nel primo tempo contro Mihajlovic e nella ripresa su Cordoba.







Infine la cena a casa di Moratti nell'estate del 2022 svelata da Bergamo: "Mi chiese perché gli arbitri ce l'hanno con l'Inter, sosteneva che noi mandavamo arbitri ostili all'Inter, per farla perdere". Il presidente non chiedeva favori, ma soltanto giustizia.