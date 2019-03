Per crescere non bisogna dimenticare il passato, ma si deve guardare sempre avanti. Il discorso riguarda anche lo stadio, un tema tornato prepotentemente d'attualità in queste ultime settimane. San Siro è un mito e lo resterà per sempre, a prescindere dalla decisione che verrà presa sul suo destino.



L'ipotesi della demolizione dell'impianto intitolato a Giuseppe Meazza non deve essere un tabù. Perché in ogni caso nessuno potrà mai cancellare la sua storia, che rimarrà nei cuori e nelle menti dei tifosi. Inter e Milan hanno due proprietà straniere, serie e solide come Suning ed Elliott, disposte a investire per far tornare entrambi i club ai fasti di un tempo. Per il bene di entrambe le società, la scelta migliore sarà quella che garantirà loro maggiori introiti economici in futuro.



In tal senso c'è un punto fermo: lo stadio deve essere di proprietà dei club e non del Comune di Milano. Se così fosse, ben venga l'addio al Meazza. Che verrebbe ancora utilizzato per il tempo necessario alla costruzione di un nuovo adiacente impianto all'avanguardia, scongiurando così il rischio di dover emigrare seppur momentaneamente in altre città. L'ultimo regalo del caro vecchio San Siro, che nella sua ultima stagione di vita farebbe provare ai tifosi rossonerazzurri emozioni uniche e indelebili.