Intermania, Inzaghi coccola Lautaro: il confronto con Conte-Lukaku, Motta-Vlahovic e Fonseca-Leao

Redazione Calciomercato

Tre gol e tre punti per l'in seguito alla bruttae dopo lo spettacolare pareggio persempre a San Siro.Empoli si conferma campo amico dei nerazzurri, che non hanno(rinominato Computer Gross Arena). L'ultima rete subita risale addirittura al 2006, quando risultò decisiva un clamoroso, ma prima di ieri nei turni internisui campioni d'Italia dopo aver battuto 2-0 il Milan a San Siro.

Dove Kvara e compagni, in seguito alla sfida con gli altri nerazzurri dell'Atalanta terza in classifica, torneranno domenica 10 novembre per loin Champions League. Contando diPer difendere il tricolore i nerazzurri di Milano hanno bisogno della propria coppia d'attacco titolare in versione "prime". Marcuse una serie di ottime prestazioni. Al contrario di, che sta attraversando un periodo di appannamento. Eppure, nonostante sia ancora lontano dalla migliore condizione psico-fisica, il capitano è già a

argentino, anche e soprattutto nei momenti delicati come questo: "Per noi sarà sempre una soluzione e mai un problema". Non si tratta soltanto di riconoscenza e gratitudine per quanto fatto in passato, ma perché l'allenatore sa cosa potrà dare in futuro e cosa sta comunque dando nel presente.ma l'atteggiamento non è mai quello sbagliato: sempre pronto a lottare e a sacrificarsi per la squadra. Vedere per credere la spallata con cui recupera un pallone nel finale, dopo aver fissato il risultato sullocon tanto di esultanza rabbiosa per sfogarsi.

(fatta eccezione per la gara col Lecce saltata per infortunio) impiegandolo per un totale di. Anche perché solamente giocando può tornare in forma.Paragonandolo alle altre punte di diamante di Juventus, Milan e Napoli, soltantonel ruolo di centravanti.AntonioSostituito a mezz'ora dal novantesimo a Empoli, invece Vlahovic è rimasto negli spogliatoi nell'intervallo tra primo e secondo tempo di Juve-Napoli e Inzaghi ha tolto Lautaro dopo 10 minuti nella ripresa a Monza: tre sveglie date dagli allenatori ai loro bomber.

, non solo perché gioca in un ruolo diverso. Infatti PauloTutti possono sempre crescere sotto ogni aspetto, ma la sensazione è che: Simone Inzaghi è ben felice di tenersi il suo.