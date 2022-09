Missione compiuta., sconfitto ieri a Monaco e avversario dei nerazzurri nella prossima giornata in calendario martedì 4 ottobre a San Siro. Sempre iericon lo stesso punteggio in trasferta: il Tottenham con lo Sporting Lisbona e l'Atletico Madrid col Bayer Leverkusen.Il primo ha lanciato un messaggio che potrebbe utilizzare benissimo anche Simone Inzaghi:- ha dichiarato Spalletti -. A tutti, compreso il presidente De Laurentiis, piace fare questa cosa del: col senno di poi sono bravi tutti. Ad esempio ieri, se la partita non fosse andata bene, sarebbe stato attaccato per aver fatto partire dallaProprio i friulani, imbucati nei vertici della classifica comandata dagli ex nerazzurri, sono la squadra più in forma del campionato e la prossima avversaria dell'Inter domenica all'ora di pranzo. QuandoSperando nello stesso risultato, per passare una sosta serena e recuperare con calma Lukaku.