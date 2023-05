all'Olimpico, dove nel finale venne. Ieri non c'era alcun trofeo in palio, ma nello stesso stadio si è giocata la stessa partita con lo stesso clima da corrida e lo stesso verdetto. Nulla da rimproverare ai calciatori giallorossi e al loro allenatore: con tutte quelle assenze tra infortuni, squalifiche e acciacchi vari, erano inferiori tecnicamente. Allora (comprensibilmente e anche giustamente) hanno, sia dal punto di vista fisico, sia sotto l'aspetto psicologico., prima aspettando pazientemente il momento giusto per sbloccare il risultato cone poi gestendo il vantaggio prima di chiudere la gara col colpo del ko diNon è il primo a dirlo o a pensarlo. Ma ormai è inutile rimuginare sulle 11 sconfitte in questo campionato. Meglio pensare al doppio derby con il Milan in Champions League, alle ultime 4 giornate di Serie A (Sassuolo, Napoli, Atalanta e Torino) e alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.