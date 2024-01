Intermania: Lautaro, Calhanoglu e Thuram segnano come il Milan e più della Juve

Cristian Giudici

Prova di forza. L'Inter vince 5-1 a Monza (per la quinta volta con 4 gol di scarto) e consolida il primo posto in classifica con 51 punti dopo 20 giornate di campionato. Si tratta del miglior dato nella storia nerazzurra, fatta eccezione per la prima stagione post-Calciopoli (2006/2007), quando la squadra campione d'Italia allenata da Roberto Mancini ne fece tre in più.



TRIS D'ASSI - Sul netto successo di ieri sera ci sono le firme di Lautaro, Calhanoglu e Thuram, saliti rispettivamente a 18, 9 e 8 gol in questo campionato. In totale fanno 35 reti, come tutto il Milan e più di tutte le altre 18 squadre di Serie A: la Juve è a quota 29 gol segnati, Atalanta e Napoli a 30, la Roma a 31.



CHE CENTROCAMPO! - Merito dei singoli, ma anche del gioco della squadra di Simone Inzaghi. Che trova la via del gol per la 28esima partita consecutiva in Serie A dopo lo 0-1 con il Monza a San Siro dello scorso 15 aprile, nove mesi fa. Quando in campo c'erano ancora Lukaku, Dzeko e Brozovic. Per assurdo, senza il regista croato, il centrocampo dell'Inter ha fatto un ulteriore salto di qualità. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan formano un trio perfettamente assortito e collaudato. Non a caso Inzaghi non rinuncia praticamente mai a loro tre, nonostante l'investimento fatto sul mercato per Frattesi.



ESAME PRE JUVE - Dopo la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, l'allenatore nerazzurro dovrà rivedere i propri piani nella prossima trasferta di campionato a Firenze. Dove non potrà contare su Calhanoglu, che sarà squalificato dopo l'ammonizione rimediata ieri. E con Barella diffidato prima dello scontro diretto con la Juve del 4 febbraio a San Siro. Dopo la prova di forza a Monza, l'Inter dovrà superare un esame di maturità sul campo della Fiorentina.