Partenza da record per l'Inter di Conte. Il primo allenatore nella storia nerazzurra a iniziare con 5 vittorie nelle prime 5 giornate di campionato. Impresa mai riuscita in precedenza all'ex ct dell'Italia, ma già successa due volte all'Inter. Con Herrera nella stagione 1966/67 (ben 7 successi di fila) e con Mancini nel 2015/16. In entrambe le occasioni la Juve vinse lo scudetto, mentre i nerazzurri arrivarono prima secondi (a -1) e poi quarti (a -24) in classifica.



Handanovic (300 presenze all'Inter) ha subito un solo gol come quattro anni fa, quando la striscia positiva fu interrotta dal poker incassato contro la Fiorentina a San Siro. Sconfitta seguita da tre pareggi con Sampdoria, Juventus e Palermo. I prossimi due impegni in campionato sono proprio la trasferta di sabato a Genova e il derby d'Italia domenica prossima a San Siro.

La difesa meno battuta d'Europa è ancora il punto forte: il portiere sloveno è protetto dal muro Godin-De Vrij-Skriniar. E ieri sera i due terzini hanno firmato il successo contro la Lazio: cross di Biraghi per il colpo di testa vincente di D'Ambrosio.



Il salto di qualità c'è stato a centrocampo: da Felipe Melo, Medel e Kondogbia a Barella, Brozovic e Sensi. Quest'ultimo ha cambiato la squadra nel secondo tempo entrando dalla panchina al posto di Vecino, il peggiore in campo. L'uruguaiano e Gagliardini danno peso e altezza, sempre utili nelle partite importanti, ma non riescono ancora a ingranare. Così l'Inter è pronta a tornare sul mercato, magari già a gennaio.



Tra i profili seguiti con interesse c'è Milinkovic-Savic, uscito tra gli applausi del pubblico di San Siro. Il serbo della Lazio ha tutte le potenzialità per esplodere, ma non ha ancora compiuto il definitivo salto di qualità: per farlo gli servirebbe un grande allenatore come Conte...