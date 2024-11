Intermania, da "Steven, spendi" a Oaktree: le scelte tra età media, monte ingaggi e budget sul mercato

Redazione Calciomercato

. Il centrocampista classe 2003 è stato ceduto al Bologna per 5,37 milioni di euro, ma a partire dalla prossima estate l'Inter può esercitare un diritto di riacquisto per 12 milioni di euro.Invece l'attaccante classe 2005 è in prestito allo Spezia, dove ha già segnato 6 gol in Serie B ed è vicecapocannoniere del campionato cadetto a 2 reti di distanza da Cristian Shpendi del Cesena.

Suo fratello gemello Stiven è in prestito alla Carrarese dall'Empoli, che lo ha preso dal Cesena a inizio agosto 2023. QuandoSteven ad aprire il portafogli per rinforzare la squadra, utilizzando sui social proprio l'immagine del giovane attaccante albanese Stiven Shpendi: "". Poi sono arrivati Sommer e Pavard dal Bayern Monaco per quasi 40 milioni di euro complessivi.della rosa, una grossa novità rispetto alle passate campagne trasferimenti. Che avevano visto diverse partenze importanti: basti pensare ai vari Hakimi, Lukaku, Brozovic, Perisic, Onana e Skriniar.

La sensazione è che la musica cambierà nuovamente. Una decisione che ci può anche stare da parte della nuova proprietà, a patto cheper rimpiazzare i partenti. Altrimenti sarebbe davvero dura riuscire a mantenere la squadra a questi livelli di competitività, anche per due dirigenti bravi ed esperti come Marotta e Ausilio.