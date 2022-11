I magnifici 7. L'Inter manda in Qatar sette calciatori: Onana, De Vrij, Dumfries, Brozovic, Correa, Lukaku e Lautaro. Soltanto il primo e l'ultimo hanno avuto un rendimento da Mondiale in questa prima parte di stagione. Gli infortuni hanno fermato Brozovic e Lukaku, invece gli altri tre non hanno giustificazioni.



De Vrij, Dumfries e Correa non hanno convinto nemmeno nel primo scontro diretto vinto in questo campionato. Ieri a Bergamo il difensore olandese ex Lazio ha causato il rigore del momentaneo vantaggio dell'Atalanta di Gasperini, guadagnato da Zapata e segnato da Lookman. Il suo connazionale Dumfries è uscito per un problema fisico, dando l'impressione di avere una marcia in meno rispetto al fluidificante apprezzato nella seconda parte della passata stagione.



E Correa? Buttato nella mischia da Inzaghi nel finale, quando c'era da combattere, El Tucu è entrato senza la necessaria grinta. Una dote che evidentemente non rientra nel suo bagaglio. La speranza è che il Mondiale in Qatar possa (ri)svegliarlo, così come Dumfries e de Vrij. Anche perché, dopo la sosta, il 4 gennaio a San Siro arriva il Napoli di Spalletti. In fuga a +11 dall'Inter e lanciatissimo verso lo scudetto.