ha vinto il campionato al primo anno, ma senza il doppio impegno in Europa. Dove invece ha partecipato nelle stagioni successive: col club inglese è stato eliminato agli ottavi di Champions League dal Barcellona, invece con i bianconeri si è fermato prima ai quarti contro il Bayern Monaco e poi ai gironi arrivando terzo dietro al Real Madrid die al Galatasaray di. Arrivando poi in semifinale di Europa League contro ilMonaco grazie alla doppietta di Milito. Oltre a quella ci sono altre cinque successi: lecontro(1991),(1994) e(1998) a Parigi più ledella grande Inter di Angelo Moratti e del Mago Helenio Herrera contro ila Vienna nel 1964 e contro ila San Siro nel 1965. Due anni prima della finale persa contro ila Lisbona nel 1967, poi dopo altri cinque anni arriva un altro ko con l'a Rotterdam nel 1972. Venticinque anni più tardi ecco l'ultima delusione (stavolta in Coppa Uefa) ai rigori contro loa San Siro nel 1997.Le finali vanno vinte e non soltanto giocate, masul web, dove spopolano i rimpianti per l'allenatore che ha iniziato il ciclo dei nove scudetti consecutivi vinti dai bianconeri.CLICCA SULLAPER LEGGERLI.Ovviamente la Juve (come gran parte dei suoi tifosi rimasti feriti da Conte) non lo ammetterà mai. Così come non ammetterà mai la sconfitta nel derby d'Italia sul mercato per: "Mollato". Sarà.