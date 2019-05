Giovanni Branchini, intermediario da sempre molto vicino a Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro dell'allenatore della Juventus confermando che resterà in bianconero: "La Juve è contenta di lui e lui ha il massimo rispetto della Juve. Resta? Penso proprio di sì. I presupposti ci sono tutti, ma proprio per la qualità del rapporto che esiste tra di loro saranno importanti gli incontri che avranno. Non credo sia questo il punto. L’obiettivo unico di questi incontri è avere un’identità di vedute su obiettivi e programmi futuri".