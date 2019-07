Milan, Inter, Juventus e Fiorentina: quattro italiane rappresenteranno l’Italia alla International Champions Cup 2019. Sarà proprio la squadra viola, dopo la decisione della Roma di rinunciare alla competizione, a scendere in campo nel match d’esordio. Formazione sperimentale per Vincenzo Montella, che comunque è favorito nella prima sfida contro i messicani del Chivas de Guadalajara. Sulla lavagna Betaland la Fiorentina (mercoledì alle 3:00) è favorita a 2,10. La Primera Division messicana partirà la prossima settimana e il Chivas avrà dalla sua almeno la condizione atletica: per questo motivo il pareggio e il segno «2» non sono impossibili rispettivamente a quota 3,50 e 3,20.