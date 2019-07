Il primo derby madrileno stagionale si gioca per la prima volta fuori dall’Europa, Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano infatti negli Stati Uniti per la International Champions Cup. I Blancos finora non hanno mai vinto nella competizione, perdendo 3-1 col Bayern Monaco e pareggiando 2-2 in rimonta con l’Arsenal. Partono però favoriti nel derby, a 2.05, i Colchoneros inseguono a 3.15, il segno X si gioca a 3.60. Più indecisi gli scommettitori, il 48% si è schierato con gli uomini di Zidane, il 40% con quelli di Simeone.