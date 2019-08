Inter a caccia di vendetta nell'International Champions Cup, tradizionale torneo amichevole d'estate. I nerazzurri, domani a Londra, giocano contro la bestia nera Tottenham, che li ha eliminati dalla scorsa Champions League durante la fase a gironi e anche negli ottavi di finale dell'Europa League 2013, stoppando a San Siro una clamorosa rimonta interista. Nella prossima gara non sarà facile per gli uomini di Conte ribaltare il trend negativo: sul tabellone 888sport.it il successo dell'Inter viaggia a 3,75, si gioca a 3,85 sul pareggio mentre la vittoria degli Spurs è data a 1,77. Trattandosi di calcio estivo, c'è da aspettarsi un incontro aperto, in cui i tecnici vorranno sperimentare uomini e schemi. È per questo che gli analisti puntano sull'Over (almeno tre reti complessive) a 1,73 e sul Goal (entrambe le formazioni a segno) a 1,68.