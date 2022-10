Attimi di paura nel match tra Fiorenzuola e Lucchese, valido per la Coppa Italia di Serie C, durato solamente 22 minuti. Ovvero fino a quando il giovane attaccante del Fiorenzuola, Nicola Anelli, si è accasciato in terra dopo un contrasto aereo con un avversario. Il classe 2004 è rimasto sul terreno di gioco in stato di incoscienza generando una situazione di forte preoccupazione per tutti i presenti.



I sanitari sono subito intervenuti e il 18enne ha iniziato a riprendere coscienza. Necessario comunque l'intervento dell'elisoccorso che è entrato in campo per portare il giocatore all'ospedale "Maggiore" di Parma e effettuare ulteriori accertamenti sul ragazzo. La partita è stata interrotta definitivamente dall'arbitro con entrambe le squadre che hanno condiviso la decisione del direttore di gara.