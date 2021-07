“Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è un atto d'amore. È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le parole pronunciate ieri da Hakimi: è stato con noi solo un anno e ci ha lasciato il cuore”. Così Marco Materazzi su Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli, che lo annuncia oggi tra le nuove adesioni insieme ad Amadeus e Francesco Facchinetti. L'invito è a compilare il questionario on line per manifestare – in via informale – il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato popolare per l'Inter. Il sondaggio è attivo fino a metà luglio



Amadeus, Francesco Facchinetti e Marco Materazzi sono quindi le tre personalità che vanno ad aggiungersi oggi ai 49 interisti noti che hanno deciso di promuovere il progetto, tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi.



Questo l’elenco completo: AMADEUS, Beppe BERGOMI, Nicola BERTI, Enrico BERTOLINO, Andrea BOCELLI, Stefano BOERI, Roberto BONINSEGNA, Paolo BONOLIS, Alessandro CATTELAN, Claudio CECCHETTO, Antonella CLERICI, Fabio DE LUIGI, Valerio DE MOLLI, Gianfelice FACCHETTI, Francesco FACCHINETTI, Fabio FOGNINI, Massimo GALLI, Peter GOMEZ, Tommaso LABATE, Giancarlo LEONE, Gad LERNER, Luciano LIGABUE, Monica MAGGIONI, Maurizio MANNONI, Marco MATERAZZI, Enrico MENTANA, Pietro MODIANO, Michele MOZZATI (Michele), Mario NAVA, Roberto NICASTRO, Enrico PAZZALI, Max PEZZALI, Mariangela PIRA, Antonio POLITO, Giacomo PORETTI (Giacomo), Nicola PORRO, Luca RAVENNA, Gianni RIOTTA, Enrico RUGGERI, Gabriele SALVATORES, Sergio SCALPELLI, Pietro SENALDI, Michele SERRA, Beppe SEVERGNINI, Giovanni STORTI (Giovanni), Anna Maria TARANTOLA, Marco TARQUINIO, Flavio VALERI, Roberto VECCHIONI, Antonio VERSACE, Luigi VIGNALI (Gino), Walter ZENGA.