Il futuro di Mauro Icardi resta più che mai in bilico. La permanenza all'Inter, dove Marotta e Conte gli hanno esplicitamente detto di non ritenerlo più centrale nel progetto, non è semplice. Il tempo stringe, ma restano in piedi diverse ipotesi: PSG, Valencia, Monaco e Boca Juniors.



WANDA APRE AL BOCA - Proprio su un ritorno in Argentina si è espressa, ai microfoni di Tyc Sports, Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante, aprendo alla clamorosa possibilità: "Il Boca è il Boca. Mi piacerebbe se Mauro ci si trasferisse per sei mesi". Poche ore prima, sempre Wanda ha fatto gli auguri tramite i social a Lisandro Lopez, difensore degli Xeneizes, con un enigmatico messaggio: "Ci vediamo presto", unito a dei cuori azzurri e gialli.