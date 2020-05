Il blocco dei campionati di calcio spacca in due il mondo degli ultrà: alcuni, come i gruppi organizzati della Roma, hanno segnalato la propria contrarietà alla ripresa, altri invece sono pronti a manifestare l'opposto. Nel report dell'Organismo di Monitoraggio delle infiltrazioni criminali nell'ambito dell'emergenza Covid, si legge su Ansa, gli investigatori spiegano: "Evidenze investigative attestano lo studio, da parte di alcune tifoserie, di iniziative di contestazione, anche di piazza, nel caso di prosieguo del blocco dei campionati". Pertanto "le risorse impiegate devono essere se possibile rafforzate: il tempo che passa aumenta le possibilità che questo tipo di propaganda e proselitismo in qualche modo abbia un seguito".