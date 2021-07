Non solo la crisi post pandemia, la caduta a picco di Suning si spiega soprattutto con una serie di investimenti spericolati di Zhang, che l’edizione odierna del Corriere dello Sport tratta in modo dettagliato.“Bisogna capire come funziona un business il cui motore è stata la distribuzione di elettrodomestici alle famiglie cinesi attraverso una rete di negozi e magazzini cresciuta a ritmi folli. Sospinta dalle esportazioni dei prodotti cinesi in tutto il mondo, alimentate dalle delocalizzazioni produttive dell’occidente,Così Zhang ha iniziato a costruire il suo impero, ma la così rapida espansione si è poi rivelata un pericoloso boomerang. Il Corriere dello Sport prosegue così la disamina.“La distribuzione retail non consente margini spettacolari, soprattutto in un mercato che matura rapidamente, allorché la fiammata dei consumi rallenta e nuovi concorrenti mettono pressione sui prezzi. Suning ha infatti mostrato una profittabilità sempre risicata., scalando posizioni e diventando il secondo retailer cinese.Una crescita per acquisizioni in tutti i settori (calcio, televisioni, credito al consumo e mattone) sostenuta però dall’aumento esponenziale del debito che ha l’effetto di amplificare drammaticamente il rischio d’impresa”.Da qui la caduta a picco verso una crisi che sembra irreversibile e che ha costretto Zhang prima a cedere gran parte delle quote di suning.com e poi di dimettersi dalla carica di presidente. Un avvenimento clamoroso in Cina, dove da sempre Suning significa solo ed esclusivamente Zhang Jindong. Il Corriere dello Sport prosegue così.portandosi la crisi finanziaria in casa e accendendo i riflettori sui rischi del gruppo. Molte certezze hanno iniziato a vacillare:A metà giugno un bond in scadenza non è stato rimborsato e i creditori hanno accettato una moratoria”.