Gli Europei sono finiti e adesso per l'Inter è il momento di trattare un argomento spinoso. Marcelo Brozovic ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e da viale della Liberazione fanno sapere che c'è tutto l'interesse di rinnovare il rapporto lavorativo. Le parti si aggiorneranno a breve, Ausilio attende che il calciatore rientri dalle vacanze per poi partire in pressing