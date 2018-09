Quattro partite giocate, un solo punto conquistato, cinque gol subiti e nessuno segnato. L'inizio di campionato del Bologna è stato da incubo, il pareggio senza squilli di Frosinone sul neutro dello stadio Grande Torino è stata l'unica notizia positiva di un cammino che ha visto la truppa di Inzaghi cadere tre volte, contro Spal, Inter e Genoa. I numeri sono disastrosi, ancora di più il gioco espresso, mediocre come la rosa che il presidente Saputo ha messo a disposizione dell'ex guida del Milan, la cui posizione è forte rischio. Quando ha scelto di lasciare Venezia per il Bologna Pippo si aspettava di sposare un progetto ambizioso, la realtà dei fatti è ben diversa. E pur non essendo l'unico colpevole rischia di pagare per tutti.



POLE POSITION - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com se non arriverà una svolta nelle prossime partite, contro Roma e Juventus, Inzaghi sarà esonerato. Per sostituirlo in pole c'è Cesare Prandelli, senza squadra dopo l'esperienza dell'Al-Nasr. L’ex ct della Nazionale ha visto dal vivo il Bologna contro l'Inter e contro il Genoa, il suo nome è il prima di una lista che comprende anche Massimo Oddo, Beppe Iachini, Davide Nicola e Francesco Guidolin. Prandelli non allena in Italia dal 2010, quando chiuse la sua avventura con la Fiorentina, negli ultimi anni è stato sulle panchine della Nazionale, del Galatasaray, del Valencia e dell'Al-Nasr.