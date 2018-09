Bologna ko contro il Genoa, l'allenatore Filippo Inzaghi analizza in conferenza stampa: "Io devo guardare la prestazione, purtroppo ogni volta che tirano in porta prendiamo gol. E' la quarta giornata e il nostro portiere non ha ancora fatto una parata. Oggi è stata una partita equilibrata, ma non ci va bene nulla: dobbiamo continuare a lavorare e penso che a breve ci andrà bene un tiro. Quanto mi ha fatto arrabbiare Pulgar? E' stato un fallo inutile e pagherà le conseguenze perché starà fuori, deve crescere come la squadra. Nel primo tempo abbiamo preso solo tre cross, dovevamo essere più bravi e andare in vantaggio noi. Questa partita la poteva sbloccare solo una grande giocata come il gol del Genoa. Kouamé ci ha messo in difficoltà? Ne abbiamo avute dopo l'1-0 perché ci siamo sbilanciati alla ricerca del pari, prima non ricordo parate di Skorupski. Dobbiamo continuare a lavorare così perché è l'unica medicina che conosco, dobbiamo essere più bravi vicini alla porta. Abbiamo fatto giocare Okwonkwo e c'era rigore su di lui, non attacchiamo l'arbitro ma il gol del Genoa nasce da una punizione per noi. Non vogliamo recriminare ma non siamo fortunati anche su questi particolari. Preoccupato? Lo fossi avrei portato la squadra in ritiro. Penso che il Genoa se la giochi con noi perché non ho visto grande differenza, non possiamo rimproverare nulla ai ragazzi se non il gol. Piatek mi somiglia? Posso solo fargli i complimenti. Io non lo conoscevo ma oggi ha tirato fuori dal cilindro un gol importante".