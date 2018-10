Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della sua squadra contro il Torino, un 2-2 in rimonta. "Sono molto felice - spiega il tecnico dei felsinei -, perché andare sotto di due gol con il Toro ti fa capire la forza di questa squadra, che si può permettere di tenere in panchina giocatori come Zaza e Soriano. Oggi siamo stati molto bravi, anche perché avevano tanti calciatori con problemi fisici. Questo per un allenatore è una grande soddisfazione, ma dobbiamo ancora migliorare nel gioco. Sono contento per la reazione davanti a questo pubblico che è stato meraviglioso". Infine, sul derby di Milano in programma stasera: "Mi siederò in poltrona e lo guarderò, sperando che lo vinca il Milan".