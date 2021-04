L'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato a Sky Sport, dopo la sconfitta per 1-0 subita contro il Sassuolo.



CONSIGLI MIGLIORE IN CAMPO - "Quando il portiere avversario è il migliore in campo, contro una squadra forte, vuol dire che la squadra ha dato tutto quello che aveva. Dispiace per il gol preso, avevamo preparato la partita per chiudere gli spazi e Boga non può passare in mezzo a quattro. Consigli con noi è sempre il migliore in campo, complimenti a lui. Quella deviazione di Glik il pallone doveva andar dentro, però, andiamo avanti".



CHIUSI COL SASSUOLO - "Se lo fa l'Inter... ma perché è giusto e sapevamo che potevamo sfruttare altre caratteristiche. Abbiamo avuto subito un'occasione con Depaoli, abbiamo avuto delle ripartenze con Sau e la palla poi sul rimpallo è andata sempre al giocatore del Sassuolo".



SALVEZZA - Una vittoria oggi ci avrebbe dato sempre grande slancio. Nel secondo tempo la squadra ha avuto grande coraggio, viste le parate di Consigli avremmo anche meritato il pari".