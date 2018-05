Anche Simone Inzaghi è stato premiato oggi al Premio Beppe Viola, e ha parlato a margine dell'evento ai cronisti presenti: "Questo premio mi gratifica di quello che è stato il mio percorso, ho fatto la mia gavetta e sono stato fortunato a crescere anno dopo anno. Grazie alla società ho avuto l'opportunità di fare questo salto che mi sta regalando grande gioie, manca ora una settimana per quello che potrebbe essere qualcosa d'importantissimo per noi".



CHAMPIONS - "Ce lo siamo meritati con il lavoro, indipendentemente da come vada è stata una stagione straordinaria. Dovevamo chiudere la questione ieri, ma le partite non sono mai scontate e abbiamo trovato una squadra che aveva grandi motivazioni. Ora abbiamo un altro match point in casa nostra, speriamo di regalare una gioia ai nostri grandi tifosi”.



DE VRIJ - "E' un grandissimo calciatore, un ottimo professionista. Se domenica dovesse giocare lo farà nel migliore dei modi, onorando la maglia che indossa da anni, la società che lo ha portato in Italia e la squadra con cui ha condiviso tante gioie".



INTER - "Abbiamo tre punti di vantaggio, il destino ha voluto che l'ultima partita fosse con l'Inter e probabilmente sarebbe stato meglio incontrare qualche altra squadra. Ma giocheremo nel migliore dei modi, convinti di potercela fare”.