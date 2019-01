Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Spal: "Questo Bologna è cambiato, ma lo avevo detto: il modulo lo fanno i giocatori, Orsolini e Sansone permettono di giocare a tre davanti. Oggi la squadra mi è piaciuta per padronanza e ocassioni, peccato non aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Se la squadra gioca così, si salverà. Non è mai facile giocare su questo campo, ma ora pensiamo a domenica: i tre punti potrebbero darci la giusta continuità. Mancata condizione fisica? Avevamo Soriano e Sansone alla prima partita, abbiamo preso questo gol ma la squadra nel finale ha preso coraggio e ha reagito. Chiaro che con 60' così devi andare in vantaggio, è normale sentire fatica. Mancato coraggio? Non credo, se per 60' crei così tanto devi avere un vantaggio cospicuo. Dobbiamo cercare questo atteggiamento, la gara era da chiudere prima: questa è la strada da seguire, è iniziato qualcosa di nuovo. Il Milan e la maledizione della numero 9? Io voglio solo bene al Milan. Non so come possano sconfiggerla, ma spero trovino presto un 9 che si tolga le mie stesse soddisfazioni. Faccio fatica però a pensare anche al 9 loro. Da fuori non saprei cosa dire: Higuain mi è sempre piaciuto, bisognerebbe chiedere a lui. Io penso al Bologna con il mio staff e i miei giocatori".