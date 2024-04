Inzaghi festeggia le 150 panchine con l'Inter: 'Qualcosa di speciale...'

Festa doppia perad Appiano Gentile. Oltre alinfatti, il tecnico piacentino ha festeggiato leUn traguardo speciale, in attesa di altri due appuntamenti attesi. Il primo lo scudetto, quello della seconda stella per l'Inter, che si fa sempre più vicino e potrebbe arrivare aritmeticamente nel derby con il Milan del prossimo 22 aprile.Il secondo il rinnovo di contratto, un premio per il lavoro svolto in questi anni alla guida dei nerazzurri, un discorso che sarà approfondito nei prossimi mesi.- Nel frattempo l'Inter ha festeggiato la doppia ricorrenza di Inzaghi con una maglia celebrativa, il tecnico ha lanciato un video-messaggio tramite i social del club milanese: "Le 150 panchine con l'Inter nella settimana del mio compleanno sono un qualcosa di speciale, sono contento di aver festeggiato ad Appiano assieme ai miei giocatori e alla mia società. Vorrei festeggiarla con voi tifosi. Grazie e forza Inter".

Simone Inzaghi ha un messaggio per voi #ForzaInter pic.twitter.com/xem0fxRYV6 — Inter (@Inter) April 5, 2024