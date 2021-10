Alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo, il tecnico dell’, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.“È la settima sfida in 20 giorni e non sarà semplice, un po’ di fatica fisica e mentale c’è, affrontiamo una squadra con ottime individualità e ci vorrà la vera Inter per un risultato positivo”.“Oggi è il primo giorno in cui troverò la squadra al completo, valuterò e parlerò con i ragazzi per chiedergli come hanno recuperato. Domattina sceglierò l’undici migliore per iniziare”.“L’equilibrio è una cosa importantissima, penso che già in Ucraina abbiamo svolto una buona partita a livello difensivo, esprimendo meno il nostro gioco rispetto ad altre volte. Con un po’ più di cinismo avremmo vinto la partita perché abbiamo avuto più occasione dello Shakhtar”.“Penso di sì, ma non sono la persona più adatta. Abbiamo un amministratore delegato che è bravissimo. E anche la società è stata brava, il primo obiettivo era quello di mettere in sicurezza il club, il bilancio dell’anno prossima sarà migliore dell’attuale. La società ha fatto bene, la tifoseria è compatta, gli stipendi sono arrivati con regolarità e c’è fiducia per il futuro”.“Non dovrebbe succedere ma può succedere, credo sia frutto di episodi e momenti. Contro lo Shakhtar abbiamo avuto occasioni clamorose. Io credo sia frutto dell’episodio, perché ce ne passa dall’avere il migliore attacco in A a non fare un gol in Champions”.“Sono molto soddisfatto di Calhanoglu perché è un ottimo calciatore che abbina qualità e quantità. La panchina iniziale di Kiev non era un riferimento all’Atalanta perché a me era piaciuto, ha fatto quello che gli ho chiesto e quello che doveva fare. Ho tanti centrocampisti che stanno bene e che si allenano nel migliore dei modi, consentendomi di fare scelte diverse. Ma sono contento di Hakan”.“Io penso che per quanto riguarda la Coppa Italia ci penseremo quando arriverà. Per quanto riguarda Handanovic non c’è nessun problema, è il nostro leader, capitano e per tanto tempo farà le fortune dell’Inter”.“È talmente un calciatore di qualità che può fare sia il trequartista che la punta. Sta tornando molto bene dopo l’infortunio in Coppa America e sono 20 giorni che lavora a pieno regime con la squadra. Sono contento di quello che ci sta dando entrando a gara in corso”.“Penso che Marcelo in quel ruolo sia specifico, un calciatore molto, molto importante. All’occorrenza hi la possibilità di schierare altri calciatori. Contro lo Shakhtar ho abbassato Barella, ma possono farlo anche Vecino, Sensi e Gagliardini”.“Penso di no perché abbiamo visto come la squadra ha sviluppato calcio e giocato contro il Real Madrid. Contro lo Shakhtar non siamo stati la solita Inter per quanto riguarda l’espressione del gioco ma al netto delle occasioni avremmo potuto vincere la partita, come avremmo potuto fare anche contro il Real Madrid”.“Siamo a buon punto, possiamo migliorare ancora e la squadra ha fatto sei partite di campionato molto molto buona. Ci mancano quei punti che avremmo meritato tra Sampdoria e Atalanta, ma siamo contenti. Avrei voluto solo avere più di un punto in Champions in virtù delle occasioni create”.