Alla vigilia della partita di campionato contro il Verona, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato il match ai microfoni di Inter tv.“Arriviamo da una partita dispendiosa, ma contenti per aver superato il turno. Adesso troviamo un squadra in ottima condizione, hanno fatto due partite importanti ma anche quelle contro Juve e Milan dimostrano che troviamo una squadra in salute”.“Importantissimo perché abbiamo defezioni, ma con partite ravvicinate e 5 sostituzioni ho bisogno dell’intera rosa”“Sarà una partita intensa, adesso tante squadre in Italia e in Europa giocano con la difesa a tre. Corsa e determinazione saranno fondamentali·”“In queste partite ho visto la squadra concentrata e motivata, sappiamo il percorso delle tre partite e sappiamo di dover migliorare sempre perché giocando ogni tre giorni si incontrano sempre difficoltà”.“Considerando la sconfitta contro la Roma, poi abbiamo vinto 7 partite delle successive 9 in campionato. Poi c’è stato il pareggio di Monza di cui non voglio più parlare. Siamo stati costanti negli ultimi 3 mesi, ma sappiamo che dobbiamo eliminare condizioni che a volte condizionano le gare”•“Sappiamo cosa ci aspetta a Riyad, sappiamo quanto conta per società e tifosi, ma oggi è venerdì e domani col Verona andrà in campo la migliore formazione possibile, ovviamente valutando quelli che sono gli acciacchi”.