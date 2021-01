Simone Inzaghi e la Lazio ancora insieme. Dopo i dissidi, le schermaglie, le visioni differenti sul mercato, l'allenatore biancoceleste e Claudio Lotito hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, che verrà suggellato la prossima settimana, ciliegina sulla torta di un derby decisamente gustoso per la metà laziale della capitale.



INCONTRO - Settimana prossima si vedranno Simone Inzaghi e Claudio Lotito per mettere tutto nero su bianco e, la grande novità, è che il tecnico, che tra giovanili e Prima Squadra è alla Lazio dal 2010, non rinnoverà solo di un'altra stagione, ma per più anni.



I DETTAGLI - Entrando nel dettaglio, Inzaghi rinnoverà fino al 2023, con opzione per un ulteriore stagione; ingaggio da 2,3 milioni di euro a stagione, che coi bonus può arrivare a 2,8. Un piccolo Ferguson, insomma, per la Lazio, con Inzaghi che ha iniziato a lavorare con i giovani biancocelesti nel 2010 e ora, 10 anni dopo, si trova a legarsi ulteriormente a quella Lazio che ha creduto in lui.