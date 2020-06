Filippo Inzaghi si racconta al sito ufficiale della Uefa: "Finale 1998? Arrivammo a quella finale che non stavamo bene noi tre davanti. Penso che sia stato quello. Mi pare che Del Piero si sia infortunato a inizio gara e abbia giocato "mezzo stirato", io avevo la pubalgia e non riuscivo a camminare. Inoltre, mi ero rotto il labbro contro il [Monaco] in semifinale, quindi sono rimasto fuori per 20 giorni, anche se poi avevo fatto tripletta il giorno dello scudetto. Arrivai a quella partita non al massimo, proprio come Zidane. Poi è una finale e come si sa ci sono migliaia di insidie.



VENDETTA DI MANCHESTER - Sinceramente, io alla Juventus sono stato bene, sono stato amato, poi il club ha fatto le sue scelte e così ho fatto io. Sono grato alla Juve perché sono stato bene e non avevo motivi di rivalsa. I vincitori avrebbero scritto la storia, mentre chi avrebbe perso... Sono cose a cui pensi prima della partita, ma sono stato molto contento perché è stata la prima Champions League che ho vinto - insieme Ancelotti, ma anche la mia prima Champions League in generale. Avevo già perso una finale, sapevo cosa voleva dire. Ero felice, indipendentemente dall'avversario.