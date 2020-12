Simonecontro Rinoè anche la sfida tra due allenatori giovani, con idee, personalità e carisma. Anche di successo: una Coppa Italia per i partenopei, qualificazione alla Champions dopo anni per i biancocelesti. Ma la situazione interna, per i due, è molto diversa., che lo ha scelto contro il parere di molti per succedere ad Ancelotti. I risultati, però, gli hanno dato ragione. La vittoria in Coppa Italia è la ciliegina sulla torta, un sigillo su un percorso molto positivo. La squadra si è compattata con il tecnico dopo le tensioni del periodo ancelottiano, e ora lotta di nuovo per obiettivi importanti. De Laurentiis lo sa, e per questo ha deciso di rinnovare il contratto di Gattuso, attualmente in scadenza a giugno 2021.in Europa e in campionato. Insomma, una storia che procede a gonfie vele.Non si può dire la stessa cosa di Simone Inzaghi. Ieri l’allenatore ha parlato con il presidente Lotito, con cui la tensione cresce di giorno in giorno. “Si aspettava di più dalle partite con Verona e Benevento - ha detto Inzaghi ieri - . Normale che sia deluso. Ma non c’è alcun problema tra noi. Il nostro è un rapporto che va oltre il calcio, ci conosciamo da quasi 17 anni”. Poi, sul rinnovo: “Non è vero che dipenda dal mercato di gennaio”. Una verità parziale.Secondo quanto appreso da calciomercato.com, infatti, la chiacchierata di ieri non ha rasserenato un clima difficile. Non si è parlato del rinnovo (almeno ieri), trattativa che comunque resta difficile.Inzaghi vorrebbe una Lazio ambiziosa, che possa lottare sempre per le posizioni di vertice. Un’idea condivisa da Lotito, seppur le modalità restino divergenti. Insomma, c’è ancora tanto da discutere. Possibile un nuovo incontro durante la sosta natalizia. Col sorriso, se con il Napoli di Gattuso dovesse arrivare un risultato positivo.