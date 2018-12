L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in vista della partita contro il Cagliari: "Gli ultimi giorni abbiamo provato un assetto preciso, il 4-3-2-1, ma non sarà un esperimento visto che lo abbiamo provato spesso a gara in corso nelle gare precedenti. Nelle ultime gare abbiamo raccolto solo un punto e questo non mi fa stare sereno, ma le prestazioni ci sono state. Ora dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte".



Su Leiva: "Ha fatto gli ultimi due allenamenti completi, ma è fuori da tanto tempo. Per noi è importantissimo, ma già altre volte per troppa fretta siamo incappati in qualche problemino. Valuterò nell'allenamento di oggi e deciderò, per ora è importante che sia tornato ad allenarsi al meglio".



Su Milinkovic: "Deve rispondere sul campo in questo momento. Io lo vedo concentrato e voglioso, si applica e per ora non ho ritenuto opportuno farlo sedere in panchina".



Sulle accuse ai giocatori di Lotito: "Si aspettava qualche punto in più e io sono d'accordo. Il mio compito è quello di far rendere al meglio i giocatori. Possiamo dare di più e dobbiamo lavorare in questa direzione".