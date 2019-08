Lazzari vuole provarci a tutti i costi. Per vedere qualche volto nuovo in casa Lazio, qualche acquisto di Tare bisognerà avere pazienza. Con quasi assoluta certezza Inzaghi schiererà la 'vecchia' Lazio a Genova contro la Samp. Come riporta il Messaggero, l'operazione al dito di Lazzari è andata bene, 1 ora di intervento dovrebbe aver ridotto la frattura. Oggi l'esterno verrà dimesso, ma Inzaghi mastica amaro: sarà difficilissimo vederlo in campo contro la Samp.



LAZZARI OUT - Nei prossimi giorni, per farlo allenare, verrà studiato uno speciale tutore al carbonio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come risponderà il dito. Inzaghi altrimenti dovrà schierare Patric: Marusic, il sostituto deputato, ha di fatto saltato tutta la preparazione estiva per infortunio.