La Lazio è vicina a piazzare un colpo in difesa. Secondo quanto riferito da Sky Sport i biancocelesti avrebbero di fatto raggiunto un accordo con il Partizan Belgrado per il trasferimento di Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001. Il centrale sarà prelevato a titolo definitivo per 5,5 milioni di euro, per poi essere lasciato un anno in prestito al Partizan.