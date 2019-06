Era stato accostato alla Juventus per il dopo Allegri, il Milan ci ha fatto più di un pensiero per la successione di Gattuso, ma il futuro di Simone Inzaghi è destinato ad essere ancora a tinte biancocelesti: secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, il tecnico ha trovato l'intesa con Claudio Lotito per il prolungamento del contratto (in scadenza nel 2020) e resterà alla guida della Lazio.



I DETTAGLI - Nei giorni scorsi Inzaghi aveva posticipato la partenza per le vacanze negli Stati Uniti (inizialmente prevista per venerdì, slittata a martedì) per definire la propria situazione e trovare una soluzione, arrivata oggi in un contatto telefonico con il presidente biancoceleste: intesa raggiunta per il prolungamento fino al 2021 o 2022 con aumento dell'ingaggio, da 1,5 a 2 milioni di euro netti a stagione più 500mila euro di bonus. Accordo economico ma non solo, per Inzaghi sono arrivate anche garanzie sul piano tecnico: la Lazio si presenterà ai blocchi di partenza della stagione 2019/2020 con una rosa competitiva, a prescindere dalla cessione o meno del pezzo pregiato Milinkovic. Nella giornata di lunedì dovrebbero arrivare firma e annuncio: Inzaghi e la Lazio, avanti insieme.