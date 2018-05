Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, in campo nella partita d'addio di Pirlo, parla a Sky Sport: "Sono arrabbiato perché non mi fanno giocare, però gli allenatori di oggi sono importanti quindi accetto le scelte. Ho chiesto di entrare al posto di Vieri, non si muove e non attacca la profondità (ride, ndr). Parlando della serata, è bellissimo qua. Insieme abbiamo vinto tantissimo con Andrea e gli auguro il meglio per dopo. Il mio addio è stato il migliore, non mi ero nemmeno accorto di aver smesso, contro il Novara in questo stadio facendo gol e non pensavo potesse essere l'ultima mia gara".