L'trova la prima vittoria in questa Champions League contro lo, al termine dell'incontro il tecnico nerazzurrocommenta a Sky Sport: "Penso che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Venivano da due vittorie con Shakhtar e Real Madrid, venivano qui sulle ali dell'entusiasmo. Sapevamo che sarebbe stata complicata, ma siamo stati squadra. Abbiamo creato tantissimo, preso due pali e una traversa. Possiamo migliorare ancora tanto nonostante l'ottimo gioco, abbiamo concesso qualche ripartenza pericolosa".- "Ce n'è sempre da fare. Da allenatore dico che questa squadra è un piacere vederla. Sfortunatamente abbiamo giocato poco in casa con questo pubblico meraviglioso. Abbiamo perso una partita incredibile con il Real, abbiamo pareggiato con l'Atalanta sbagliando un rigore all'88'. Il pubblico è un'arma in più, da allenatore mi diverto a guardare questa squadra".- "Stiamo recuperando. Abbiamo ancora qualche giocatore come Calhanoglu ancora fuori, Correa non è al 100% dopo il problemino con la Nazionale, Gagliardini sta rientrando. Aspettiamo tutti, giocando ogni tre giorni abbiamo bisogno di tutti".- "Ripartenze concesse? E' lì che dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più puliti tecnicamente. Abbiamo concesso 4-5 ripartenze molto pericolose. Sappiamo che dobbiamo migliorare e stiamo lavorando. Sui gol fatti, sono pochi per quanto creato. Sicuramente abbiamo sviluppato un ottimo calcio, ma secondo me potevamo fare più gol già nel primo tempo".- "Devo rivederlo. Samir è il nostro capitano, può sbagliare anche lui come tutti".- "Arturo si allena con grandissimo entusiasmo, vuole sempre essere disponibile. Lui e Sanchez mi hanno dimostrato domenica, nonostante gli avessi detto di restare a casa visto che erano tornati nella notte, che volevano esserci anche a Roma. Arturo si sta meritando spazio con il lavoro: è un valore aggiunto per questa squadra, ha l'entusiasmo di un ragazzino".