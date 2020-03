Non si placa la polemica tra Demetrio Albertini e Pippo Inzaghi: nei giorni scorsi, infatti, l'ex attaccante aveva dichiarato: "Il campionato va finito per garantire la regolarità". Immediata la risposta di Albertini, che postando sui social l'articolo con le dichiarazioni di Inzaghi, aveva commentato "L'ignoranza sceglie sempre le parole sbagliate".



Nella giornata odierna, tramite i social della Gazzetta dello Sport, ecco la risposta di Inzaghi: "Prima di tutto l’amicizia è una cosa importante e se devo dire qualcosa a un amico gli telefono, non mi affido ai social. Tra l’altro Albertini è un rappresentante della Figc e le parole hanno un peso. Ma la cosa più importante è che si è fatto fuorviare da un titolo senza comprendere il senso delle mie parole, che era semplice: la salute viene prima di tutto e fino a quando questo problema non sarà risolto bisognerà seguire tutte le indicazioni che ci verranno date. Poi sarà bellissimo tornare alla normalità e credo che la cosa più naturale e giusta sia quella di finire la stagione, se sarà possibile. Mi dispiace che queste dichiarazioni siano state strumentalizzate. Mi ha dato fastidio quello che ho letto, soprattutto perché dopo la partita con il Pescara avevo 22 punti di vantaggio sulla terza ma ero stato tra i primi a dire di fermarsi. Se Albertini avesse letto bene l’articolo non avrebbe fatto queste esternazioni senza stile e di basso livello".