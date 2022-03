, tecnico dell', presenta in conferenza stampa la sfida con il, ritorno degli ottavi di Champions League: si parte dallo 0-2 in favore dei Reds dell'andata.- "Quanto crediamo alla rimonta? All'andata ci ha penalizzato il risultato. Abbiamo fatto una grandissima gara, il risultato è stato troppo penalizzante. La partita è difficilissima, ma andremo a giocarcela con fiducia e grandi motivazioni".- "Partiamo da un punteggio di svantaggio. Sarebbe importante, direi essenziale, realizzare un gol nel primo tempo, ma sappiamo che sarà una gara molto difficile. Abbiamo avuto tre giorni per prepararla, i ragazzi sono concentrati e abbiamo lavorato bene. Troviamo la squadra più forte d'Europa con Bayern Monaco e Manchester City: troveremo un grande ambiente, è stato bellissimo giocare la gara d'andata e domani sarà ancora più difficili rispetto alla partita di San Siro".- "Da tanti anni l'Inter non arrivava agli ottavi di Champions. Abbiamo meritato la qualificazione, non è andata benissimo nel sorteggio, ma arrivando secondi sapevamo che avremmo trovato un avversario importante. Abbiamo affrontato la partita d'andata nel migliore dei modi, faremo lo stesso a Liverpool giocandoci le nostre carte: faremo del nostro meglio e cresceremo ulteriormente perché sono partite uniche per un calciatore e un allenatore".- "Come arriviamo alla partita? Arrivarci dopo una vittoria fa piacere. Siamo stati bravi a far diventare semplice la partita, sbloccandola subito e dominandola. Ci voleva, soprattutto a livello di testa: ora siamo pronti per affrontare questa grande squadra".- "A me sarebbe piaciuto giocare il 6 gennaio: non ci hanno dato la possibilità, c'è un ricorso e stiamo aspettando che ci venga detto quando è possibile recuperare il match".- "Farlo in base a come si metterà il risultato? Io spero che non accada. Conosciamo l'importanza della partita che andiamo a disputare. In questo periodo c'è stato un grande dispendio di energie fisiche e mentali. Penso che partite del genere ti danno grande carica e cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi. Domani, come sempre, dovrò fare delle scelte".- "Domani sono tutti convocati, tranne Barella che è squalificato e Kolarov che è fuori lista".- "Il presidente è qui da tanto tempo. Fa enormemente piacere la sua vicinanza e quella di tutta la dirigenza, da Marotta, Antonello, Ausilio fino a Baccin, che sono sempre qui con noi pronti ad aiutare la squadra. E' importante per me e la squadra".