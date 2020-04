Filippo Inzaghi, allenatore de Benevento, ex attaccante del Milan, rivela una retroscena su Vieri in una diretta Instagram: “Si gioca a Reggio Calabria, Italia-Azerbaigian. Il mister fa giocare insieme me, Vieri e Totti. Tutti vogliono segnare e io soprattutto non voglio uscire. All’ora nell’intervallo mi avvicino a Trapattoni e gli sussurro che Bobo non sta bene, che gli tira un po’ dietro. Dopo 15’ si alza il cartello delle sostituzioni: esce Vieri e io segno una doppietta. Bobo in panchina impazzisce e tira una bottiglietta al mister. Lui si gira di scatto e gli dice: “Ma sei matto? Mi hai detto tu che non stavi bene””.