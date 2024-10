Getty Images

Inzaghi sulle condizioni di Calhanoglu e Acerbi: "Da valutare per il Venezia"

40 minuti fa



Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 in casa dell'Empoli. Tra le altre domande, è stato stimolato anche in merito ai possibili rientri degli infortunati Calhanoglu e Acerbi in vista della prossima gara di campionato contro il Venezia:



"Calhanoglu recuperato per domenica? Vediamo. Oggi chiaramente quelli rimasti a casa hanno fatto un lavoro ad Appiano, c'è fiducia ma non ci sono certezze. Sia Calhanoglu che Acerbi sono da valutare".