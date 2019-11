Il centrocampista moldavo del Cagliari, Ionita ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Il Cagliari vola e non si accontenta, stare così in alto in classifica è una sorpresa per tutti noi. Sappiamo che arriveranno i momenti no, però vogliamo fare di più. Il ko col Brescia alla prima giornata di campionato è servito, da lì in poi abbiamo cambiato passo. E' stato bravo il presidente Giulini a fare un grande mercato, non ho mai pensato di andare altrove nonostante la concorrenza nel reparto. Tento di fare del mio meglio dando ritmo al gioco e spero di riuscirci".