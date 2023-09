I recenti rumour, rilanciati dal quotidiano "Il Giornale", sulla, hanno inevitabilmente scatenato media e analisti sul, che porterebbe, per la prima volta, la società di calcio più blasonata d'Italia(con diritto di voto al 77,9%), ed è tra le più importanti in ambito europeo (secondo Forbes è tra i primi 320 gruppi al mondo nell'anno in corso). La stessa, peraltro, giorni fa, ha smentito l'ipotesi cessione della società bianconera, ma l'interesse sulla quantificazione del valore non è diminuito nel tempo.Una prima valutazione (più di natura economica) ce la fornisce, anche considerando la serie storica 2018-2022, la società di consulenza, che misura da sempre la ricchezza dei 20 top club dei principali campionati europei. Nell'edizione 2023, su dati 2021/22, la società torinese si è fermata all'1, così suddiviso: 48% (194 milioni) in ricavi da diritti commerciali, 44% (175 milioni) in tv rights, e 8% (32 milioni) in entrate da biglietteria. Il miglior risultato l'ha ottenuto nel 2019, con 460 milioni di euro di "valore della produzione". In media, nell'ultimo quinquennio, ha generato ricavi per 417,6 milioni.. Dai dati dell'ultima semestrale bianconera (al 30 giugno 2023), come si evince dai documenti della controllante olandese, le perdite sono vicine agli 81 milioni di euro (la situazione debitoria è tenuta sotto controllo grazie allo strumento degli aumenti di capitale, ma anche questo non è un segnale positivo). A questi bisogna aggiungere i 29,5 milioni della prima semestrale.(c'è da sottolineare che, finendo nel consolidato della holding olandese, potrebbero esserci comunque delle variazioni finali),Questo dato statistico conferma unaUna serie storica, però, che è sotto gli occhi di tutti (a partire dai potenziali compratori).Più in generale, ci si trova di fronte al più importante marchio calcistico italiano sotto il profilo del blasone sportivo (soprattutto in ambito "domestico"). E' anche, tra l'altro, uno dei pochi con unoe con strutture all'avanguardia. E' indubbio però che per tornare a eccellere, soprattutto in ambito internazionale (nelle coppe europee), il potenziale nuovo proprietario dovrebbe attivare una serie di investimenti a sei zeri a partire dal progetto sportivo.(+13% rispetto alla stagione precedente). Un risultato possibile anche perché oggi la English Premier League è il campionato più ricco e con le maggiori opportunità commerciali su scala mondiale. Già il, sull'onda del boom dei ricavi commerciali (215 milioni), per il momento, è una "chimera", perché,(la partenza della nuova formula però potrà agevolare questa crescita economica).Nel frattempo marchi comeL'idea quindi di un possibile prezzo di vendita fissato a 1,5 miliardi di euro per la Juventus FC è sicuramente suggestiva, ma non supportata da alcuni parametri di valutazione economica-contabile.Se si esce, invece, da questo terreno e si entra sulla valutazione del marchio e di ciò che rappresenta nel mondo dello sport (non solo italiano), soprattutto guardando alle, si può provare ad avvicinarsi a questa valutazione "monstre". Non si può escludere infatti chepossa, nel futuro, entrare a far parte del portafoglio di un gruppo internazionale e possa far parte di una strategia globale di penetrazione sui principali mercati esteri.